Расследование полицейскими ДВД Атырауской области начато по статье 99 УК РК - "Убийство", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Piter.tv Несколькими днями ранее в социальных сетях широкую огласку получила информация о жестоком убийстве местного жителя, в котором фигурировала его супруга и дочь. По словам племянницы покойного, в 2012 году женщина вместе с дочерью сначала усыпили мужчину, затем задушили подушкой. После чего расчленили и закопали в вырытой рабочими траншее. Тайное стало явным после того, как племянник женщины рассказал полиции о случившемся. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, по факту убийства было начато досудебное расследование по ст.99 ч.2 УК РК "Убийство". - Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению, - пояснили в полиции. Ерлан ОМАРОВ