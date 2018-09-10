В селе Жалпактал Казталовского района начинающий бизнесмен Фариза Табылдиева открыла первый салон красоты. Здесь мастера предоставляют все услуги, которые сейчас являются популярными в индустрии красоты. По словам девушки, в планах у нее расширить спектр услуг и увеличить количество рабочих мест. Сейчас здесь работают 4 человека. - Это первый салон красоты в поселке. Услуги, которые мы оказываем пользуются большим спросом. Мы открылись месяц назад и уже сейчас клиентов приходит больше, чем я думала., - рассказала предприниматель Фариза ТАБЫЛДИЕВА. Нурлыбек Хайруллин занимается производством строительных материалов таких как керамзитоблоки, декоративный камень для отделки, а также бетонные блоки, цемент и многое другое. Кроме того, предприниматель устанавливает специальные контейнеры для сбора и утилизации отходов в селе. - Мы открылись два года назад. Изначально занимались только поставкой строительных материалов в район и производством бетонных изделий, сейчас мы производим брусчатку, поребрику, блоки для фундамента. Сейчас на производстве на постоянные рабочие места устроены 5 человек, когда объемы работ большие привлекаем еще, - пояснил директор ТОО «ҚУАН ҚҰРЫЛЫС» Нурлыбек ХАЙРУЛЛИН. В апреле 2017 в селе Жалпактал был открыт небольшой автопарк, который занимается пассажироперевозками в два сельских населенных пункта — Караозен и Жанажол. Три "Газели", которые возят жителей сел работают ежедневно. Стоимость проезда здесь такая же как и в Уральске 80 тенге. Помимо этого, предприниматель занимается разведением домашней птицы и изготовлением полуфабрикатов. - Помимо пассажироперевозок у меня есть цех по изготовлению полуфабрикатов. Готовую продукция мы реализуем в 4 магазина села Жалпактал. Также мое ИП занимается разведением домашней птицы и овец Едильбайской породы. Сейчас у меня работают 10 человек. В планах открыть столовую здесь, - рассказала предприниматель Индира АЛИБЕКОВА. Всего в районе зарегистрировано 1349 индивидуальных предпринимателей.