Мейиржан и Мейрхан Караковы 1 сентября на автомашине «УАЗ-Фермер» с госномером 043 мужчины выехали из Шалкара в сторону Иргизского района в поисках пропавшего табуна и пропали. - Мои братья Мейиржан и Мейрхан Караковы живут в Актобе. Пропавший табун принадлежит отцу, лошади находились в Байганинском районе. Братья поехали в Шалкар, 1 сентября к обеду вместе с родственником Алимжаном Есбосыным, который там живет, и еще тремя мужчинами, которых мы не знаем, выехали искать лошадей в сторону Иргизского района, - говорит сестра пропавших братьев. - С 1 сентября от них нет вестей. Телефоны отключены. Родственники говорят, что те трое мужчин, что с ними поехали, обещали показать, где находится пропавший табун. Хотим, чтобы подключили вертолет. Если кто-то знает что-то о пропавших, просим звонить: 8 (705) 144-94-07 , 87023755188 , (701) 318-56-82. 6 сентября родственники подали заявление в отдел полиции в Жилянке и в ДВД. Азамат АКЫЛ