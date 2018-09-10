- Приносим свои извинения за причиненные неудобства. Просим горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также соблюдать правила дорожного движения, - сообщили ЖКХ города Уральск.

Фото предоставлено ЖКХ г.Уральск Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, с 8 по 22 сентября в связи с ремонтными работами по улице Курмангазы от проспекта Евразия до улицы М.Маметовой (по нечетной стороне) будет ограничено движение.