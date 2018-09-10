Медиафорум "Медийная и информационная грамотность молодежи" состоялся 9 сентября в гостиничном комплексе "Park Hotel". Организатором выступило управление по вопросам молодежной политики ЗКО. В качестве гостей были приглашены общественные деятели, маркетологи, рекламщики, радио- и телеведущие, а также журналисты. - Сегодня здесь собрались опытные люди в сфере социальных сетей. Я буду рассказывать об Instagram, о Youtube, как стать блогером и так далее. Я бы назвал сегодняшний форум образовательным курсом, который повышает знания о соцсетях. Наша задача - научить людей правильно пользоваться интернетом, уметь на этом зарабатывать, уметь делать на этом имя, чтобы молодежь продуктивно работала. Ведь сейчас соцсети тесно связаны с нашей жизнью, и мы хотим, чтобы каждый мог этим пользоваться, - рассказал блогер Аксултан КАЛИЕВ. По словам организаторов, учитывая тот факт, что сейчас у каждого есть свободный доступ к интернету и соцсетям, то данный форум очень актуален. Стоит отметить, что наиболее обсуждаемыми темами стали информационная безопасность, как не столкнуться с фейковыми новостями, влияние соцсетей на общество, мобильная журналистика. Спикеры рассказывали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться и о том, как они их преодолевали. На встрече присутствовал известный казахстанский альпинист Максут ЖУМАЕВ, который также оказался активным пользователем социальных сетей и вел прямую трансляцию с вершины Эверест. Поприветствовать гостей приехал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. В своей вступительной речи аким рассказал о работе, которая проводится с молодежью и для молодежи ЗКО. - Мы строим дороги, проводим центральное водоснабжение, обеспечиваем голубым топливом все регионы области, строим дома для молодых семей. Молодежь не должна ни о чем думать, кроме как о качественном образовании, которое должна получить. А государство позаботиться об остальном и создаст все условия для этого. Сейчас мы проводим активную работу по цифровизации, открываем IT-классы и лицеи. Вы - будущее нашей страны. Не забывайте об этом, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ.