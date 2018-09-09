По проспекту Евразия столкнулись три автомобиля марки "Ауди", "Гранта" и "Мазда". По словам водителя автомашины "Ауди", он ехал по проспекту в сторону моста, когда в него наехала "Мазда". - Я ехал прямо. "Мазда" ехала в противоположнную сторону, то есть в город. "Гранта" ехала за мной. Потом "Мазда" в меня врезается, прямо в бок. От удара дальше цепляет "Гранту", - рассказал водитель автомашины "Ауди". Как выяснилось, водителей "Мазды" и "Гранты" забрала карета скорой помощи. Водителю "Ауди" медицинская помощь не потребовалась. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Подробности ДТП выясняются.Фото Медета МЕДРЕСОВА