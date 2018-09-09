Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет" в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +28 градусов, ночью +10. В Атырау, по прогнозам синоптиков, так же переменная облачность. Днем +28, ночью +16 выше нуля. В Актобе днем +25 градусов и +13 градусов ночью. В Актау днем +30, ночью +20.