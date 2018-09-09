Программирование, робототехника и 3д-моделирование. По этим трем направлениям учителя информатики города и районов будут обучать школьников всех возрастов. В Уральске сейчас 6 преподавателей, которые прошли обучение у специалистов STEM академии г. Астаны. Научиться робототехнике или же программированию, а также созданию игр и мультфильмов здесь может каждый желающий школьник. Сейчас во всех школах областного центра ведется разъяснительная работа и составляются списки групп, а также расписание занятий. Учителя в IT-классе в свою очередь научат детей не только теории, но и практическим навыкам. - На занятиях мы в первую очередь будем изучать программирование, чтобы ребенок потом сам мог задать любую программу для своего робота. Можно сделать так, чтобы робот просыпался по времени, ел, гулял и многое другое. Помимо этого, мы будем проходить 3д-моделирование. Очень много желающих уже посещать наши уроки, детям сейчас интересно творить своими руками, - пояснил специалист IT-класса Куаныш ЖУМИН. Сейчас в класс на занятия уже приходят школьники со всех районов города. - Мне нравится программирование и робототехника. В школе я собирал уже раньше роботов, только простых. Сейчас планирую сделать более сложную программу, чтобы робот выполнял задания и все это было по времени, - сообщил ученик 6 класса гимназии № 34 Амирлан МУХАМБЕТКАЛИЕВ. В этом году с 1 сентября в регионе начали работать15 айти кабинетов, которые открылись в рамках реализации проекта партии «Нұр отан». Стоимость одного такого класса составляет 3 млн тенге. Стоит отметить, что в следующем году в регионе планируется открытие более 10 IT-классов.