Депутаты обсудили вопросы развития института медиации в Казахстане. Как отметил председатель Комитета Георгий Ким, развитие медиации ранее обсуждалось на круглом столе. Сегодняшняя встреча – обсуждение законопроекта о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам медиации. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, поприветствовав участников рабочей встречи, отметил важность обсуждаемого вопроса. На сегодняшний день в Атырауской области зарегистрированы около 40 профессиональных и порядка 10 непрофессиональных медиаторов. При акиматах области функционируют 38 кабинетов медиации, по одному кабинету в доме Дружбы и профсоюзном центре. Также два кабинета расположены в городском суде. На рабочей встрече судья Верховного Суда РК Улбосын Сулейменова обобщила основные предложения разработанного проекта. - Надо сказать, что надежды на создание работающих механизмов по многим направлениям досудебного урегулирования споров оправдались. Ряд споров не дошли до суда ввиду урегулирования их медиаторами, адвокатами, в арбитраже. В судах увеличилось количество дел, производство по которым прекращено в связи с примирением сторон, отказом от иска, оставлением требований без рассмотрения по заявлению истцов, - сказала Улбосын Сулейменова. По мнению участников встречи, стали меняться устоявшиеся стереотипы правовой культуры, менталитета людей, которые все больше понимают, что спор можно решить путем переговоров вне судебных тяжб. Для актуализации примирительных процедур Верховным Судом проводились и проводятся пилотные проекты в судах. - Это пилотный проект по внедрению обязательной процедуры медиации по некоторым категориям споров. С мая проводится пилотный проект «Ночной суд». Ожидается, что при разрешении материальных претензий участников ДТП вопрос о возмещении вреда будет решаться не в гражданском процессе, а непосредственно в административном процессе путем заключения соглашений, - пояснила судья Верховного суда. - Начат пилотный проект «Семейный суд» для обеспечения дружественного к ребенку правосудия. Будут необходимы поправки в законы, касающиеся подсудности споров и, конечно, обязательной медиации. Обязательная медиация по семейным спорам доказала свою состоятельность. С начала года по 8703 делам (15,1%) производство прекращено в связи с примирением сторон. В пилотных судах психологами и медиаторами проводятся консультации для родителей с разъяснением правовых последствий расторжения брака и влияния его на дальнейшее развитие ребенка. В Верховном суде считают, что необходима обязательная медиация по административным делам и по отдельным категориям уголовных дел, где затрагиваются интересы несовершеннолетнего, причем на ранних стадиях процесса, еще до поступления дел в суд. - Мы работаем над одним из приоритетных проектов Верховного Суда «Примирение вне суда и в суде» и полагаем, что его результаты позитивно повлияют на повышение доверия к правосудию и верховенству права. По состоянию на 1 июля 2018 года в регионах открыты 21 центр примирения, 697 кабинетов примирения (медиации), - уточнила Улбосын Сулейменова. Депутат Сената Владимир Волков отметил, что хотя закон о медиации был принят еще в 2011 году, необходимо многое урегулировать. - И это надо признать. На сегодня 371 профессиональный медиатор на всю страну работает. Более 3 тысяч так называемых непрофессиональных медиаторов. Надо уйти от этого названия, пусть их называют общественными. Нет единого центра, хотя образовано много различных организаций, которые выдают сертификации, обучают. Но мы не знаем, как обучают, по какому пути они идут. Поэтому одна из задач - это привести их в одно целое. Пусть это будет регулятор. Приведу пример, такая работа была проведена по оценщикам, адвокатам, нотариусам. Трудно было, но мы привели это в общую систему. Теперь у них один регулятор, работают самостоятельно, понято, прозрачно. Надо развивать этот очень важный институт, - считает Владимир Волков. Свои мнения и предложения по обсуждаемой теме высказали заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко, сенатор Сарсенбай Енсегенов, учредитель РОО «Центр развития медиации» Назым Тулекеева. Подвел итоги встречи председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента РК Георгий Ким. - Медиация - это есть инструмент для снятия агрессии в обществе и сужении сфер конфликтности. Наша задача - разработать механизм для его функционирования. Учитывая то, что медиация не относится к предпринимательской деятельности, ее все же надо рассматривать с точки зрения рынка. Определить рынок медиации, - подчеркнул Георгий Ким. - То есть, образно говоря, количество правоотношений, которые сегодня подпадают под медиацию. Определить, сколько один медиатор может выполнить медиативных процедур. Нужен конкретный подход, чтобы мы могли запустить медиативный институт в нашей стане. Я думаю, сегодняшняя встреча в Атырау раскрыла многие вопросы, которые мы впоследствии будем обсуждать в Парламенте.