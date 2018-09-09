Концерт прошел на стадионе имени П.Атояна, сообщает корреспондент портала " Мой ГОРОД".

На стадионе собралось около 12 тысяч жителей и гостей города Уральск. Даже за пределами стадиона было полно людей. - Поздравляю всех с Днем города. Всю неделю мы посещали мероприятия. Все было очень здорово! Спасибо всем за такой замечательный праздник, который дарите нам каждый год, - рассказал житель города Куандык ГАРИФУЛЛИН. Поздравить уральцев с праздником прибыл аким ЗКО Алай КУЛЬГИНОВ и аким Уральска Мурат МУКАЕВ. - Я очень рад присутствовать на сегодняшнем концерте вместе с вами. Наш город один из старейших городов нашей страны. От чистого сердца поздравляю всех жителей и гостей города с праздником. Каждой семье желаю здоровья, мира и добра! - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Для горожан выступали местные артисты, танцевальные коллективы и детские группы. Было организовано театрализованное шоу, в котором были задействованы студенты медицинского колледжа и кареты скорой помощи. Ведущим вечера был известный казахстанский актер Тәуекел МУСЛИМ. Поздравить горожан приехали звезды отечественной эстрады Айдана МЕДЕНОВА и Олжас АБАЙ. Стоит отметить, что за порядком следили сотрудники МПС. Праздничный концерт завершился салютом.