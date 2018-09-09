Дипломат прибыл в Атырау для участия в церемонии открытия первого Открытого чемпионата Азии по тхэквондо. Спортивные достижения двух стран стали одним из ключевых обсуждений встречи. - Мы благодарны вам за посещение Атырау. Здесь впервые проводится Открытый чемпионат Азии по тхэквондо. Мы рады приветствовать и президента Азиатского союза тхэквондо Кю Сэок Ли. Спортивные соревнования служат сближению народов и государств, - сказал Нурлан Ногаев. – В этом виде спорта у наших спортсменов есть отличные достижения. Тому пример наша Жансель Дениз, которая стала серебряным призером на Азиатских играх в Индонезии. Аким области отметил, что такие достижения казахстанских спортсменов есть и во многих других видах спорта. - Вы абсолютно правы. Спорт объединяет страны и народы. Прошедшая зимняя Олимпиада в Пхенчхане показала миру объединяющий фактор спорта, - отметил Ким Дэ Сик. – Если сказать о наших взаимоотношениях в экономике, могу отметить и вклад бизнеса Южной Кореи в экономику вашего региона и страны. Сегодня наши компании работают в нефтяной сфере региона, есть проекты по развитию медицины. Атырау является одним из перспективных регионов для инвестиций и занимает ведущую роль в экономике Казахстана. Дипломат отметил интерес молодежи к изучению корейского языка, об этом шел разговор на встрече со студентами Атырауского государственного университета. - Мы готовы развивать сотрудничество по обмену студентами, обеспечению необходимыми образовательными материалами. Мы знаем, что политика, проводимая президентом Казахстана, нацелена на мир и согласие в вашем многонациональном государстве, - подчеркнул посол. Аким области в свою очередь рассказал, что глава государства создает все необходимые условия для мирного развития государства. 130 национальностей, проживающих в Казахстане, имеют равные права и возможности. - Благодаря политике президента Нурсултана Абишевича Назарбаева Казахстан занял достойное место в мире. Мы открыты для инвестиций и совместных проектов. Благоприятный инвестиционный климат дает возможность реализовывать множество проектов в разных сферах экономики, - заявил Нурлан Ногаев. – И мы готовы обсудить и поддержать инвестиционные проекты вашей страны. Для развития новых производств есть все предпосылки. Делегация Республики Корея примет участие в церемонии первого Открытого чемпионата Азии по тхэквондо. Около 400 спортсменов готовы сразиться за право получения лицензии на Олимпиаду в Токио.Камилла МАЛИК