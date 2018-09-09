Торжественное открытие сквера, в котором приняли участие аким города Уральск Мурат МУКАЕВ и почетные гости - главы соседних регионов, а также гости из России. - Сегодня в День города приехали гости с РФ, в частности, руководство города Оренбург и Костромы. Присылают свои поздравления наши соседи из Самары, Волгограда и Саратова. С нами в этот день также гости из городов Атырау, Актобе, Актау, Кызылорды. Отрадно отметить, что из года в год наш город становится краше и красивее. В этом есть и заслуга наших предпринимателей, патриотов своего города, которые стараются делать добро для наших детей. Яркий пример этому сегодняшнее открытие сквера "Гаухар", на строительство которого не было потрачено ни одной тенге бюджетных денег, - отметил Мурат МУКАЕВ. Нужно отметить, что сквер был построен на средства предпринимателя Валерия ГОЛОУХОВА. - У нас сегодня два праздника. Это День города и праздник Сабантуй. Было много мероприятий, объезжали предприятия, и сейчас мы торжественно открываем сквер. Когда мне предложили несколько проектов в трех местах города, я выбрал это место. Я как-то проезжал мимо этого место, оно было в не очень хорошем состоянии. Здесь много детей. Я хочу, чтобы они каждый день выходили из дома и видели эту красоту. Как отец, как дед, как гражданин просто обязан приносить пользу обществу, - заявил Валерий ГОЛОУХОВ. Сквер включает в себя детскую площадку, спортивный комплекс, а также зону отдыха с современными лавочками и фонарями, имеет резиновое покрытие и газон. Стоит отметить, что еще до открытия это место уже облюбовали местные дети. - Мы живем в общежитии. Здесь никогда не было детской площадки. Мы очень рады, что нам обустроили такое замечательное место. Дети просто в восторге. Все такое яркое, красивое. Спасибо тем, кто приложил к этому руку. Всех с праздником, - рассказала жительница города Сания ДАУЛЕТОВА.