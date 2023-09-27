Проект о повышении стоимости тарифа на проезд опубликовали для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА». Акимат Уральска постановил установить тарифы:
  • при безналичной оплате — 120 тенге (сейчас 80 тенге),
  • при оплате наличными — 200 тенге (сейчас 150 тенге).
Проект опубликован 26 сентября и доступен для публичного обсуждения до 10 октября. Пояснительная записка отсутствует. В июле этого года заместитель акима Уральска сообщал, что в городе планируют повысить тариф на проезд до 150 тенге. Он объяснял, что текущий тариф не покрывает прямых затрат перевозчиков: подорожало топливо, выросли зарплаты, увеличились налоги. Им не хватает выделенных субсидий.