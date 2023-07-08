По информации пресс-службы акима Уральска, в этом году на 40 объектах появится архитектурная подсветка. Подрядчиком является компания «Postman PR», которая уже начала работы по ночному архитектурному освещению.

Основная цель – создание единого архитектурного стиля ночного освещения зданий, сооружений и многоэтажных жилых домов в городе. В акимате уточнили, что в настоящее время ведутся работы по освещению проспекта Абулхаир хана, установке наружного освещения на улицах Брусиловского и С.Рахимова в поселке Зачаганск.