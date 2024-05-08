Как сообщили в Антикоррупционной службе по ЗКО, во время мониторинга системы «Единое окно закупок» волонтёры выявили завышенные закупочные цена на канцелярские товары.
— Организация здравоохранения запланировала приобрести скотч на общую сумму 4 500 000 тенге или 9000 тенге за единицу, в то время как среднерыночная стоимость одного такого скотча варьируется в пределах 250-500 тенге. После реагирования волонтеров путем направления рекомендательного письма, удалось предотвратить неэффективное использование бюджетных средств на сумму 4 250 000 тенге, — пояснили в ведомстве.
На сегодняшний день информационная система является действенным инструментом по предотвращению нерационального использования бюджетных средств в онлайн-режиме, позволяющим осуществлять контроль за госзакупками и закупками квазигоссектора. В этом году благодаря бдительности волонтеров уже сэкономили 37 250 000 тенге.