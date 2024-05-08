По данным оперативного штаба, в Атырауской области продолжается подъём уровня воды в реке Урал. В двух населённых пунктах он превысил критические отметки.

Изменение уровня воды на утро 8 мая за последние сутки:

село Индербор + 37 см, уровень воды – 959 см, критический уровень – 845 см;

село Махамбет + 15 см, уровень воды – 893 см, критический уровень – 850 см;

город Атырау + 10 см, уровень воды – 515 см, критический уровень – 550 см;

село Жанаталап + 5 см, уровень воды – 368 см, критический уровень – 500 см;

село Еркинкала + 5 см, уровень воды – 328 см, критический уровень – 450 см.

За сутки в регионе откачали 204 444 кубометров метров воды, с начала паводка – 4,5 млн кубометров. В Махамбетском районе проводят визуальный осмотр беспилотным летательным аппаратом. Продолжаются дополнительные берегоукрепительные работы.