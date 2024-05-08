На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях рассмотрели вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон, до сбора нового урожая сахарной свеклы.

В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тысяч тонн. Это половина годовой потребности страны (500-550 тысяч тонн - прим. автора).

— Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тысяч тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тысяч тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тысяч тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тысяч тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тысяч тонн, летом спрос доходит до 60 тысяч тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая, — заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тысяч тонн. Для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром решено ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны. Это касается и стран-участниц ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.