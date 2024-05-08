Первый несчастный случай произошел шестого мая. По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, оставшийся без присмотра двухлетний мальчик упал с пятого этажа. Ребенок находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Он находится в коме. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, отек головного мозг, переломы лобной кости, основания черепа, раны, закрытая травма грудной клетки, ушиб обеих легких. Ребенок находится под аппаратом а ИВЛ.

Второй вызов поступил седьмого мая вечером. Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение областной детской больницы. Он с мамой приехал в Актобе из Шалкарского района.

При падении он зацепился за деревья, но травмы тоже тяжелые. У ребенка закрытая травма грудной клетки, ушиб обеих лёгких, закрытая-черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый осложненный перелом ребер со смещением костных отломков.

Врачи и полицейские просят родителей не оставлять без присмотра, устанавливать блокираторы и замки на окна.

Фарида ЗАРИП