Пятого мая глава области Нариман Торегалиев и аким города Уральск Миржан Сатканов провели встречу с жителями Первой, Второй, Третьей дач и дачного товарищества "Нурлы жол". Об этом сообщили на странице городского акимата в .

Пришедших на встречу жителей дачных массивов волновал вопрос восстановления подтопленного жилья и выплата единовременной помощи.

Аким области отметил, что каждому пострадавшему будет оказана соответствующая помощь. Он сообщил, что специальная комиссия начала свою работу по оценке ущерба от паводка.

— Все дачные участки поэтапно пройдут техническое обследование. Жители не останутся без помощи. 813 миллионов тенге единовременной помощи выплатили 2 264 пострадавшим семьям, в том числе 863 семьям, проживающим на дачах. Проблемы граждан под моим контролем, — сообщил аким области.

Между тем, пользователи сети к публикации видео с встречи акимов пишут, что руководство города и области не смогли ответить на некоторые вопросы граждан.

— Приукрасили музыкой. Там акимы не могли ответить на вопросы. Не показали, как женщины кричали и плакали. Для галочки это. Никаких конкретных ответов не дают. Для того, чтобы пригасить возмущение людей, делают эти собрания. Там, кроме «все решит комиссия» ответов не было, — комментирует Айнура Сагингалиева.