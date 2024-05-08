По данным бюро национальной статистики РК, по итогам 2023 года количество занятых мужчин составило 4 711 700 человек. Из них в городской местности – 2 831 400, сельской – 1 880 300 мужчин.

Больше всего мужчин работают в сфере промышленности, в котором трудятся 777 500 представителей сильного пола. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653 200 мужчин. Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637 100 человек.

Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 000 мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513 100 рабочих мест. Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335 100 мужчин.

Другие сферы, в которых работают мужчины:

образование – 310 900 человек

здравоохранение – 160 800 человек

административное и вспомогательное обслуживание – 159 000 человек

профессиональная, научно-техническая деятельность – 126 400 человек

информация и связь – 109 200 человек

финансы и страхование – 84 000 человек

проживание и питание – 72 300 человек

недвижимость – 68 700 человек

искусство и развлечение – 59 400 человек

А также предоставление прочих услуг – 124 300 человек

Отметим, основная доля занятых мужчин (1,2 млн) в возрасте 35-44 лет, а 51 700 мужчин имеют дополнительную работу.