Участок площадью в 3,3 гектара продали частному лицу еще в 2004 году.

В соцсетях появилась информация, что участок земли площадью 3,3 гектара по адресу ул. Т.Масина, 1/20, где планировали построить школу на 900 мест и детский сад на 240 детей, якобы продали частным лицам.

Заместитель акима города Азамат Халелов рассказал, что участок земли продали частному лицу ещё в 2004 году, когда законодательство допускало такую форму собственности для обслуживания базы отдыха. Сейчас у властей есть планы на эту территорию. Она находится рядом с рекой Чаган, и в этом районе акимат планирует построить дамбу и обустроить зелёную зону отдыха.

— Мы хотим реализовать проект, похожий на ботанический уголок: высадить интересные виды растений и деревьев, чтобы создать приятное и полезное пространство для отдыха. Будущая дамба также будет использоваться как прогулочная и беговая зона. Согласно генеральному плану, участок относится к рекреационной зоне, где капитальное строительство запрещено. Это значит, что строительство капитальных объектов невозможно, но использование земли в качестве зоны отдыха разрешается. Ранее частный владелец выходил с предложением о его освоении, однако акимат приостановил данный процесс, поскольку имеются собственные перспективные планы на эту территорию. В настоящее время никаких строительных работ на участке не ведётся, — сказал Азамат Халелов.

Он добавил, что власти планируют обсудить с владельцем возможность вернуть участок государству и предложить ему другой, равноценный. Строить школу или садик здесь не будут — территория предназначена для отдыха. Планируется продолжение городского парка: появится прогулочная аллея и набережная. Работы будет проводить ЖКХ. Власти уверены, что новая зона отдыха понравится горожанам.

Напомним, в 2024 году стало известно, что участок земли площадью 2,2 гектара на берегу Урала, рядом со стелой, продали частному лицу. Это выяснилось после того, как владелец спилил 12 деревьев и установил забор. По документам, участок предназначен для строительства и обслуживания зоны отдыха. Но сейчас акимат планирует реконструкцию набережной, поэтому хочет вернуть землю. Взамен предпринимателю предлагают другой участок. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.