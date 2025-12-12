На данный момент, петицию, запущенную вчера, поддержали уже более 50 человек.

11 декабря 2025 года казахстанские строители запустили онлайн-петицию с просьбой вернуть прежнее время в стране. Инициаторы отмечают, что текущий режим времени создаёт неудобства в работе и сказывается на здоровье граждан.

По информации на платформе ePetition.kz, на сегодняшний день петицию поддержали более 50 человек, а любой желающий может оставить комментарий о влиянии изменения времени на повседневную жизнь.

Авторы документа подчёркивают, что возвращение прежнего времени поможет улучшить график работы, снизить стресс и усталость, а также сделает планирование строительства и бытовых дел более удобным для всех.

Напомним, что с 1 марта 2024 года в Казахстане действует единый часовой пояс UTC+5. Тогда жители 12 областей страны перевели стрелки на один час назад.

Сейчас петиция активно набирает подписи, и инициаторы надеются, что голос граждан будет учтён при рассмотрении этого вопроса властями страны.