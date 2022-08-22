На дорогах ЗКО появились билборды с изображением призёров школьных международных олимпиад
Всего по области установлено 130 тематических билбордов, передаёт портал «Мой ГОРОД».
По информации пресс-службы управления образования по ЗКО, в преддверии нового учебного года в области установили более 130 тематических билбордов, в том числе с изображением призёров международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам.
- Успехи казахстанских школьников на международных интеллектуальных соревнованиях говорят как о качестве образования, так и о выдающихся способностях отечественных педагогов, поддержке родителей и воле самих школьников, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации учебного центра «Дарын», за 2021-2022 учебный год от ЗКО в различных международных олимпиадах и научных проектах приняли участие 30 детей, девять из них завоевали призовые места.
Так, буквально на прошлой неделе мы рассказывали про уральского школьника, учащегося областной школы-лицей-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» Жамбыла Максотова, который на Международной олимпиаде по информатике (IOI) в Индонезии завоевал «серебро».
Отметим, что в олимпиаде в Индонезии принимали участие 357 школьников из 88 стран мира. Казахстан представляли четыре участника, и все четверо стали призерами. Казахстанских школьников поздравил министр просвещения Асхат Аймагаибетов.
– Жамбыл Максотов из Уральска и Мухаммадариф Сахмолдин из Семея завоевали серебро, Ван Ли и Таймас Корганбаев из Алматы - бронзу. Таким образом в этом году казахстанские школьники завоевали рекордное количество медалей в самых престижных международных олимпиадах. В копилке сборной 27 медалей, из них три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых. Поздравляю наших школьников с новыми высокими результатами и заслуженными наградами. Благодарю родителей за поддержку, педагогов за труд и профессионализм, - написал министр на своей странице в Facebook.
По его словам, с этого года победители международных соревнований получат солидные денежные премии до 4,5 миллионов тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!