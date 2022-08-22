Дифференцированный тариф на дизтопливо ввели в Казахстане
Дизельное топливо выше лимита и для иностранных граждан продается дороже, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
С сегодняшнего дня, 22 августа, вступил в силу соответствующий приказ министерства энергетики. Цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне:
Аи-80 – 89 тенге за литр,
в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 187 тенге за литр,
в других областях Казахстана Аи-92 и Аи-93 – 182 тенге за литр,
дизельное топливо – 450 тенге за литр.
- Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане - в объёме 100 литров в день по цене 230 - 260 тенге за литр в зависимости от региона. А для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Казахстане утверждённый лимит в сутки составляет – 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона. Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр, - сообщили в пресс-службе министерства энергетики.
Параллельно прорабатываются вопросы с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объёмов дизельного топлива, реализуемого на АЗС.
В середине июля в ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что по оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива. Тогда он поручил правительству и агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.
