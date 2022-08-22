В списке шесть областей и три мегаполиса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Детей вакцинируют через компоты в столовых: в родительских чатах ЗКО распространяют сообщение о прививках школьников Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов написал в ответе на депутатский запрос. Всего бесплатным горячим питанием охвачены всего 851 497 или 25,5% школьников. Среди них дети из социально-уязвимых семей и учащиеся начальных классов.
- Бесплатным горячим питанием обеспечены более 607 тысяч учащихся 1-4 классов (41%), в том числе 100 % в Нур-Султане, Шымкенте, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей, первых классов Акмолинской, Мангистауской областей, - говорится в ответе.
С сентября питание для младшеклассников может стать бесплатным и в Алматы. Для организации 100% бесплатного одноразового питания для 1.5 млн учащихся начальных классов необходимо ежегодно порядка дополнительно 150 млрд тенге. С 1-11 классы дополнительно более 380 млрд тенге ежегодно.