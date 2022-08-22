Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 19 августа инспекторы видеонаблюдения Центра оперативного управления Атырау около 3:30 заметили двух девушек, которые дрались перед одним из ночных клубов, расположенных в микрорайоне Авангард.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка разняли дам. Обеим по 25 лет. Что именно они не поделили, в полиции уточнять не стали. В отношении девушек составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Документы направлены в административный суд. Кстати, девушкам грозит штраф в размере 15 900 тенге или арест до десяти суток.