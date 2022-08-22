- На сегодняшний день выполнено порядка 90% всех работ. По договору данный проект заканчивается первого ноября. Но мы усилили работу. Генеральный подрядчик сейчас подключает все необходимые резервы, для того чтобы закончить в сентябре основную трассу и открыть движение, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «КазАвтоЖол» сообщили о ходе ремонта дороги близ рынка «Алтын Орда».Дорогу начали строить ещё в 2017 году. В начале 2021 года неоднократно поднимался вопрос, что строительство затягивается. С подрядчиками тогда договор расторгли. В мае 2021 года объект посетил премьер-министр Казахстана и поручил завершить строительство до конца года. Поручение выполнили, но уже спустя полгода жители жаловались на её состояние. По их словам, проблема с заторами не решилась, а только ухудшилась. Поэтому «КазАвтоЖол» продолжил работе на дороге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.