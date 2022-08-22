- В преддверии школьного сезона активно растёт и спрос на ноутбуки. Скорее всего, это связано с нежеланием взрослых «делить» свой ноутбук с ребёнком. Кроме того, эта покупка особенно актуальна для родителей школьников среднего и старшего звена, что в среднем добавляет к бюджету ещё 75 000 тенге, - отмечают аналитики.

Фото Медета Медресова Средняя стоимость базового набора обойдётся родителям в 14 500 тенге – на 25% дороже, чем в прошлом году. Больше всего заплатят жители Алматы – 18 950 тенге, дешевле всего – жители Петропавловска – 8 200 тенге. Если добавить к этому две сменные рубашки, пару обуви, спортивную форму и обувь, а также комплект канцелярии, стоимость сборов в школу на одного ребёнка обойдётся в 35 000 тенге.В сравнении с прошлым годом, спрос на товары для школьников вырос в Казахстане практически на 40%, а предложение – на 35% соответственно. ТОП-3 поисковыми запросами стали – школьная форма, рюкзак и тетради. Стоит отметить, что цены на сайте объявлений значительно отличаются от рыночных. Поэтому не исключено, что речь идёт о бывших в употреблении вещах.