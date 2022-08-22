В результате аварии погибли 16 человек. Бизнесменов ЗКО призвали помочь с автотранспортом для мобильных бригад Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 августа РИА «Новости» сообщили, что в Ульяновской области частный микроавтобус Mercedes столкнулся с двумя грузовиками. В ДТП пострадали три человека и шестнадцать погибли. Изначально сообщалось, что погибшие - граждане Казахстана. Позже в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана сообщили, что по предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Казахстана нет. РИА «Новости» позднее информировали, что погибшие - граждане Кыргызстана. Некорректную информацию о якобы погибших казахстанцам им дали источники в экстренных службах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.