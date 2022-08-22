Фото: Polisia.kz 40-летняя водитель Lada Largus на 54-ом километре дороги Покровка - Жанажол не справившись с рулевым управлением и допустила опрокидывание. В результате ДТП водитель и три пассажира (один из них ребёнок) от полученных травм скончались на месте происшествия. Ещё один пассажир скончался в Центральной районной больнице. Ещё пять человек, трое из которых несовершеннолетние, госпитализированы.