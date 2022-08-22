«Попала в трудовое рабство»: МИД поможет казахстанской актрисе вернуться из Лаоса
Девушка заявила, что иностранный работодатель удерживает её, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото anel.bermaganbet в Instagram
Казахстанская актриса Анель Бермаганбетова(известна ролью в казахстанском фильме ужасов «Офис за чертой») написала в , что попала в трудовое рабство. Она отправилась работать в Лаос менеджером по работе с клиентами. Сначала ей предоставили VIP-условия, однако потом отвезли в дешёвое общежитие.
- Я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелёт и улететь домой. На то он ответил: это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на один год. Компания оказалась мошенниками, которая якобы является платформой для инвестиций, мне нужно было выполнять работу менеджера по работе с клиентами, - рассказали Анель.
В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в МИД Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении Анель.
- Необходимо отметить, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. По её словам, у неё не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также по её словам, работодатели готовы её отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на её перелёты, проживание и другие расходы, - говорится в сообщении.
Вопрос находится на особом контроле нашего посольства во Вьетнаме.
Казахстанцев же просят внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!