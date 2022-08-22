(известна ролью в казахстанском фильме ужасов «Офис за чертой»)

- Я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелёт и улететь домой. На то он ответил: это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на один год. Компания оказалась мошенниками, которая якобы является платформой для инвестиций, мне нужно было выполнять работу менеджера по работе с клиентами, - рассказали Анель.

- Необходимо отметить, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. По её словам, у неё не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также по её словам, работодатели готовы её отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на её перелёты, проживание и другие расходы, - говорится в сообщении.

Фото anel.bermaganbet в Instagram Казахстанская актриса Анель Бермаганбетованаписала в, что попала в трудовое рабство. Она отправилась работать в Лаос менеджером по работе с клиентами. Сначала ей предоставили VIP-условия, однако потом отвезли в дешёвое общежитие.В министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в МИД Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении Анель.Вопрос находится на особом контроле нашего посольства во Вьетнаме. Казахстанцев же просят внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей.