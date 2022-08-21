В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +20..+22 градуса. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +19..+21 градус. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 222 августа в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градуса, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.