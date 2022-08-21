В олимпиаде принимали участие 357 школьников из 88 стран мира, передает корреспондент  портала "Мой ГОРОД". Школьник из ЗКО завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по информатике Национальная сборная команда Казахстана по информатике на хорошей ноте завершила сезон престижных международных олимпиад. В этом году IOI проходила в период с 7 по 15 августа в Индонезии в городе Джокьякарта и собрала 357 участников из 88 стран мира. Учащийся областной школы-лицей-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» Западно-Казахстанской области Жамбыл Максотов стал обладателем серебряной медали. К слову, Казахстан представляли четыре участника, и все четверо стали призерами. казахстанских школьников поздравил министр просвещения РК Асхат Аймагаибетов.
– Жамбыл Максотов из Уральска и мухаммадариф Сахмолдин из Семея завоевали серебро, Ван Ли и Таймас Корганбаев из Алматы - бронзу. Таким образом в этом году казахстанские школьники завоевали рекордное количество медалей в самых престижных международных олимпиадах. В копилке сборной 27 медалей, из них три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых. Поздравляю наших школьников с новыми высокими результатами и заслуженными наградами. Благодарю родителей за поддержку, педагогов за труд и профессионализм, - написал министр на своей странице в Facebook.
По его словам, с этого года победители международных соревнований получат солидные денежные премии до 4,5 миллионов тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.  