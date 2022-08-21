– Жамбыл Максотов из Уральска и мухаммадариф Сахмолдин из Семея завоевали серебро, Ван Ли и Таймас Корганбаев из Алматы - бронзу. Таким образом в этом году казахстанские школьники завоевали рекордное количество медалей в самых престижных международных олимпиадах. В копилке сборной 27 медалей, из них три золотые, 15 серебряных и девять бронзовых. Поздравляю наших школьников с новыми высокими результатами и заслуженными наградами. Благодарю родителей за поддержку, педагогов за труд и профессионализм, - написал министр на своей странице в Facebook.

Национальная сборная команда Казахстана по информатике на хорошей ноте завершила сезон престижных международных олимпиад. В этом году IOI проходила в период с 7 по 15 августа в Индонезии в городе Джокьякарта и собрала 357 участников из 88 стран мира. Учащийся областной школы-лицей-интерната для одаренных детей «Білім-Инновация» Западно-Казахстанской области Жамбыл Максотов стал обладателем серебряной медали. К слову, Казахстан представляли четыре участника, и все четверо стали призерами. казахстанских школьников поздравил министр просвещения РК Асхат Аймагаибетов.По его словам, с этого года победители международных соревнований получат солидные денежные премии до 4,5 миллионов тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ. -BMFErgH96kМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.