22 августа начнётся длинная рабочая неделя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за переноса выходных дней, казахстанцы будут работать шесть дней. 30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. В 2022 он выпадает на вторник. Рабочий день с 29 августа перенесён на 27 августа. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе: 27 августа - рабочий день; 28, 29 и 30 августа - выходные. При шестидневной рабочей неделе: 27 августа - рабочий день, 28 - выходной, 29 - рабочий день, 30 августа - выходной. Длинная рабочая неделя ждёт казахстанцев (на вечер воскресенья) Следующий праздник будет уже в декабре.