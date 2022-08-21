Также планируют заменить 28 лифтов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В шести многоэтажках Аксая отремонтируют крышу Фото Медета МЕДРЕСОВА Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района, на данный момент реализуются шесть проектов по капитальному ремонту кровли многоквартирных жилых домов в 10-ом микрорайоне: №5, 7, 11, 12, 15, а также в доме №14 в 4-ом микрорайоне. Кроме того, уже есть готовые проектно-сметные документации с положительным заключением экспертизы на замену 28 лифтов. В связи с подорожанием материалов 10 проектов находится на корректировке. Напомним, также недавно в Аксае решилась проблема с вывозом ТБО. Этим занялась новая компания ТОО «АксайТазаСервис». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.