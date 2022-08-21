Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО, Денис Умашев рассказал, что до 2025 года в области дополнительно увеличится посевная площадь картофеля – на 708 гектаров, лука – 255 гектаров, моркови – 725 гектаров и капусты – 465 га, всего 2153 га. По данным департамента статистики по области в этом году посадка картофель высажен на площади 4098 гектаров, лук – 432 гектаров, морковь – 521 гектаров и капуста – 617 гектаров. – В результате реализации программы в текущем году планируется собрать 60,5 тысяч тонн картофеля, 5,2 тысяч тонн моркови, 5,7 тысяч тонн лука и 6,2 тысяч тонн капусты, что позволит обеспечить потребность населения области в соответствии с нормами потребления картофеля на - 91%, моркови - 64%, лука - 81% и капусты - 61%, - сообщил Денис Умашев. Недостающие объёмы продукции планируется ввести из южных регионов Республики. Напомним, ранее сообщалось, что в регионе запасы сахара составляют более 600 тонн. Так, исполняющий обязанности заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев сообщил, что на сегодня потребность населения области и промышленных предприятий в сахаре составляет 1 340 тонн в месяц (940 тонн – население, 400 тонн – индустриальная потребность). Как известно, более 70% потребности области в сахаре были обеспечены продукцией сахарных заводов России и Беларуси из-за удобства транспортной логистики. Однако в марте Россия запретила экспорт сахара со своей территории. – Тем не менее, накопленный фонд позволил обеспечить спрос на сахар до начала мая. Сейчас сахар поставляется с заводов, расположенных в Жамбылской («Таразский» и «Меркенский» заводы) и Алматинской («Коксуский» завод) областях страны. Всего в июне-августе оптовыми поставщиками в область поставлено 39 вагонов (2 652 тонны) и реализовано по 515 – 517 тенге, - рассказал Бауыржан Саткалиев. Запасы сахара в области составляют 607 тонн. Заводы реализуют сахар по цене 490 тенге за килограмм.