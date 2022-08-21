Уроженец ЗКО Калей Дузбаев пал смертью храбрых в боях под Ленинградом, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Казахстан доставили останки воина погибшего в Великой Отечественной войне Фото с сайта zakon.kz Как сообщает zakon.kz место погребения воина родившегося в ЗКО в 1902 году было найдено 9 июля членами поискового отряда «Заслон» в Тосненском районе Ленинградской области. Его личность была установлена благодаря записке в солдатском медальоне. Перезахоронение останков Калея Дузбаева с воинскими почестями пройдут в Западно-Казахстанской области.  