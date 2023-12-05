На несколько месяцев задержали зарплату работникам предприятия ЗКО

На несколько месяцев задержали зарплату более 30 работникам коммунального предприятия, сообщили в прокуратуре области.

— 33 работника государственного коммунального предприятия Каратобинского района несколько месяцев не получали заработную плату. Причина — несвоевременная сдача отчётности для получения субсидий от государства, — пояснили в надзорном органе.

После вмешательства прокуратуры долг перед работниками полностью погасили. А он составлял свыше четырёх миллионов тенге. Директора предприятия привлекли к административной ответственности.