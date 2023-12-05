Заместить акима Арман Кырыкбаев на брифинге в РСК пояснил, почему «Алматы марафон» проходит в верхней части города. Журналисты спросили, можно ли перенести его или в другую часть, либо за город.

Кырыкбаев отметил, «Алматы марафон» — это сертифицированный на международном уровне забег, который проходит на сертифицированной трассе.

— Мы так просто его место менять не можем. Во-первых, он иначе он перестанет быть «Алматы марафоном». Победители не будут признаваться в мире. И не смогут в дальнейшем участвовать в нью-йоркском, бостанском и Абу-Даби марафонах, — объяснил он.

Чиновник отметил, что определённые неудобства для автолюбителей имеются, но организаторы и городские власти стараются минимизировать их.

— Большое количество марафонов происходит в крупнейших городах,. И там перекрывают большее количество улиц на больший отрезок времени. Мы стараемся, чтобы марафонцы с раннего утра дали старт, и чтобы мероприятие завершилось в обеденное время. «Алматы Марафон» — это мероприятие, которое является визитной карточкой нашего города. Я считаю, ради пропаганды и популяризации спорта один раз в год, когда большая часть города спит, можно потерпеть, — высказался Кырыкбаев.

Что касается других марафонов, их стараются переводить на другие участки. Например, несколько забегов теперь проходит рядом с Almaty Arena.