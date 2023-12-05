На 83-м году жизни скончался казахстанский государственный деятель, дипломат, первый секретарь Уральского обкома Компартии Казахстана Нажамедин Ихсанович Искалиев.

Он родился пятого сентября 1941 года в селе Байбек Красноярского района Астраханской области. С февраля 1992 по январь 1993 года был главой Западно-Казахстанской областной администрации. Также работал чрезвычайным и полномочным послом РК в Таджикистане, Узбекистане и Украине. Был почётным гражданином Уральска.

Нажамедин Ихсанович является отцом экс-акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева.

Редакция «МГ» выражает соболезнования родным и близким Нажамедина Ихсановича.