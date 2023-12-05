По данным ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварийными работами на водоочистных сооружениях предприятия будет временно приостановлена подача холодной воды. Её не будет по следующим адресам:

  • поликлиника №2,
  • Азотный завод,
  • Автовокзал,
  • аптека «Экономь»,
  • кафе «Лада»,
  • АО ЗКМК,
  • база ТОО «Батыс су арнасы»
  • дома № 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 1/10; 11/1с; 11/1б, СТ1, 45/1 по улице Урдинская.

Ориентировочное время проведения работ — пятое декабря с 21:00 до 3:00. В ТОО «Батыс су арнасы» попросили потребителей запастись водой.