Несколько домов и бизнес-объектов ночью останутся без воды в Уральске

По данным ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварийными работами на водоочистных сооружениях предприятия будет временно приостановлена подача холодной воды. Её не будет по следующим адресам:

поликлиника №2,

Азотный завод,

Автовокзал,

аптека «Экономь»,

кафе «Лада»,

АО ЗКМК,

база ТОО «Батыс су арнасы»

дома № 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 1/10; 11/1с; 11/1б, СТ1, 45/1 по улице Урдинская.

Ориентировочное время проведения работ — пятое декабря с 21:00 до 3:00. В ТОО «Батыс су арнасы» попросили потребителей запастись водой.