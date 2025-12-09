На сегодняшний день одним из важных вопросов является занятость осужденных, и в этом направлении есть некоторые проблемы.

Занятость осужденных, отбывающих наказание, регулируется законодательством и является обязательной. Осужденные обязаны трудиться на работах, определенных администрацией исправительного учреждения.

— Сегодня в исправительных учреждениях Западно-Казахстанской области отбывают наказания более 1 500 тысячи осужденных. По республике мы занимаем последнее место по трудовой занятости осужденных – 37%. Мы не однократно поднимаем вопрос как привлечь инвесторов для открытия новых рабочих мест в исправительных учреждениях, – сказал Сагындык Утешкалиев на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции ПП ЗКО.

По его словам, в исправительных учреждениях созданы рабочие места для осужденных. Но это в основном малый бизнес и индивидуальные предприниматели, которые трудоустраивают по 10–15 человек

— Большой бизнес, к сожалению, не можем привлечь. Хотя в акиматы не раз обращались, в ответ они говорят, что финансирования нет. Но вот, к примеру, в соседних Атырауской и Актюбинской областях за счет собственных средств предпринимателей построены большие ангары и трудоустроены по 200-300 осужденных. Еще акимат города Атырау за счет местного бюджета в учреждениях построил два ангара на 250 мест рабочих. На сегодняшний день нашлись предприниматели, которые взяли в аренду эти помещения, они оплачивают только коммунальные услуги. Согласно поручению президента, нами была разработана Дорожная карта, утвержденная акимом области и областной прокуратурой. Но на сегодняшний день у нас работы еще так и не начинались, хотя мы обращались в областной и городской акиматы, - добавил Утешкалиев.

Главный специалист группы организации труда осужденных ДУИС ЗКО Жадыра Ибраева рассказала о развитии предпринимательства на территории исправительных учреждений. По ее словам, совсем недавно данный вопрос обсуждался с СПК «Акжайык» и управлением индустриально-инновационного развития в нашей области.

– В декабре ожидается решение вопроса по финансированию программы «Даму». И в ней по данному направлению будет отдан приоритет тем предпринимателям, которые откроют бизнес в стенах исправительного учреждения. Это же приоритетное направление: труд осужденных, которые отбывают наказание, но не все предприниматели, не все бизнес-сообщества, не все даже местные исполнительные органы понимают это. Осужденные – они совершили преступление, перешагнули меры закона, но они такие же граждане нашей области, Казахстана, и у них есть ответственность перед государством и перед потерпевшими, которым они должны погасить иски. Спрашивается, каким образом они это сделают, если не могут работать? Вот мы и хотим воспользоваться данной программой «Даму». Тем более, что у нас на территории есть подходящее здание. Конечно, оно старое, находится в аварийном состоянии, но с учетом того, что если предприниматель заинтересуется, его можно снести, металлический каркас оставить и сделать легковозводимый ангар. Ввести удобное производство. И плюс помещение и земельный участок представляются бесплатно, – поделилась Ибраева.

Оксана КАТКОВА