В Атырау сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило в службу 112 глубокой ночью, после чего к месту происшествия были направлены пожарные подразделения.

По данным ведомства, по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков огнеборцы вывели 7 человек, включая двоих детей. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи для обследования. С помощью автолестницы удалось эвакуировать ещё четверых жильцов, среди них один ребёнок.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.