Голкипер стал первым казахстанским игроком, удостоенным статуса MVP в матче Лиги чемпионов.

Вчера вечером голкипер «Кайрата» Темирлан Анарбеков получил звание лучшего игрока матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Несмотря на поражение 0:1, вратарь совершил восемь сэйвов и не позволил сопернику увеличить счёт.

По данным УЕФА, именно игра Анарбекова удержала «Кайрат» в матче. Тренерский штаб команды подчеркнул, что выступления в еврокубках заметно ускоряют его профессиональный рост.

Для казахстанского футбола это значимое достижение: Анарбеков стал первым казахстанским игроком, удостоенным статуса MVP в матче Лиги чемпионов.