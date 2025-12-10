За ним числятся 44 нарушения ПДД.

В Уральске в ходе республиканского ОПМ «Опасный водитель» полицейские остановили Toyota Land Cruiser, зарегистрированный за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данным полиции, за рулём находился иностранный гражданин. Проверка через систему «Коргау» показала: мужчина числится нарушителем с внушительным «послужным списком» — 44 административных правонарушения. Общая сумма штрафов составила 1 631 780 тенге.

На водителя оформили административные материалы. Автомобиль отправили на спецстоянку.

В департаменте полиции отметили, что усиленные рейды в рамках акции направлены на обеспечение безопасности на дорогах и напомнили, что соблюдение ПДД — ключевой принцип идеологемы «Закон и порядок».