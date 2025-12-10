Цены на квартиры и аренду в западных регионах Казахстана продолжают расти, показывая интересную динамику. Согласно данным БНС АСПиР РК Актобе и Атырау лидируют по годовому росту, Актау и Уральск демонстрируют стабильное увеличение цен.

Средние цены за 1 кв.м (ноябрь 2025)

Город

Продажа нового жилья
(тг/м²)

Продажа вторичного жилья
(тг/м²)

Аренда
(тг/м²)

Уральск

299 155

375 991

3 342

Актобе

327 514

363 052

3 165

Актау

454 465

344 101

3 774

Атырау

521 361

497 923

4 126

Индексы роста за год (ноябрь 2025 к ноябрю 2024):

  • Уральск: новое жильё +7,6%, перепродажа +5,5%, аренда +6,9%

  • Актобе: новое жильё +16,3%, перепродажа +19,4%, аренда +34,3%

  • Актау: новое жильё +6,6%, перепродажа +5,1%, аренда +15,1%

  • Атырау: новое жильё +8,1%, перепродажа +4,9%, аренда +12,7%

Статистика показывает, что запад Казахстана становится одним из лидеров по росту цен на жильё в стране, догоняя мегаполисы. В Актобе и Атырау квартиры дорожают быстрее всего, а в Актау и Уральске цены растут умеренно, что делает эти города интересными для покупателей и инвесторов. Рынок новых квартир в регионе уже не единый — он делится на отдельные зоны с разной динамикой цен.