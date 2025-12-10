Цены на квартиры и аренду в западных регионах Казахстана продолжают расти, показывая интересную динамику. Согласно данным БНС АСПиР РК Актобе и Атырау лидируют по годовому росту, Актау и Уральск демонстрируют стабильное увеличение цен.
Средние цены за 1 кв.м (ноябрь 2025)
Город
Продажа нового жилья
Продажа вторичного жилья
Аренда
Уральск
299 155
375 991
3 342
Актобе
327 514
363 052
3 165
Актау
454 465
344 101
3 774
Атырау
521 361
497 923
4 126
Индексы роста за год (ноябрь 2025 к ноябрю 2024):
Уральск: новое жильё +7,6%, перепродажа +5,5%, аренда +6,9%
Актобе: новое жильё +16,3%, перепродажа +19,4%, аренда +34,3%
Актау: новое жильё +6,6%, перепродажа +5,1%, аренда +15,1%
Атырау: новое жильё +8,1%, перепродажа +4,9%, аренда +12,7%
Статистика показывает, что запад Казахстана становится одним из лидеров по росту цен на жильё в стране, догоняя мегаполисы. В Актобе и Атырау квартиры дорожают быстрее всего, а в Актау и Уральске цены растут умеренно, что делает эти города интересными для покупателей и инвесторов. Рынок новых квартир в регионе уже не единый — он делится на отдельные зоны с разной динамикой цен.