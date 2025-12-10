Данные за ноябрь от Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК показывают рост цен на квартиры на западе Казахстана.

Цены на квартиры и аренду в западных регионах Казахстана продолжают расти, показывая интересную динамику. Согласно данным БНС АСПиР РК Актобе и Атырау лидируют по годовому росту, Актау и Уральск демонстрируют стабильное увеличение цен.

Средние цены за 1 кв.м (ноябрь 2025)

Город Продажа нового жилья

(тг/м²) Продажа вторичного жилья

(тг/м²) Аренда

(тг/м²) Уральск 299 155 375 991 3 342 Актобе 327 514 363 052 3 165 Актау 454 465 344 101 3 774 Атырау 521 361 497 923 4 126

Индексы роста за год (ноябрь 2025 к ноябрю 2024):

Уральск: новое жильё +7,6%, перепродажа +5,5%, аренда +6,9%

Актобе: новое жильё +16,3%, перепродажа +19,4%, аренда +34,3%

Актау: новое жильё +6,6%, перепродажа +5,1%, аренда +15,1%

Атырау: новое жильё +8,1%, перепродажа +4,9%, аренда +12,7%

Статистика показывает, что запад Казахстана становится одним из лидеров по росту цен на жильё в стране, догоняя мегаполисы. В Актобе и Атырау квартиры дорожают быстрее всего, а в Актау и Уральске цены растут умеренно, что делает эти города интересными для покупателей и инвесторов. Рынок новых квартир в регионе уже не единый — он делится на отдельные зоны с разной динамикой цен.