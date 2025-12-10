В случае короткого замыкания важно действовать быстро и правильно: сначала обесточить помещение, не тушить огонь водой и сразу вызвать специалистов — электрика и пожарных.

Короткое замыкание — одна из самых частых причин бытовых пожаров. Неправильные действия в первые секунды могут привести к возгоранию и серьёзным последствиям. Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Нурсултан Сериков объяснил, как правильно действовать в такой ситуации.

Первое и главное правило — сразу отключить электричество. Для этого нужно открыть электрический щиток и выключить автоматы защиты, полностью обесточив помещение. Это поможет предотвратить возгорание и распространение огня.

При возникновении огня многие по привычке хватают ведро воды — и допускают ошибку. Нельзя тушить короткое замыкание водой. Это опасно и может привести к поражению электрическим током. Используйте:

огнетушитель;

плотную ткань;

песок.

И сразу звоните пожарным по номерам 101 или 112. После того как питание отключено и ситуация не угрожает жизни, можно аккуратно проверить:

розетки,

выключатели,

распределительные коробки.

Обратите внимание на запах гари или плавленую изоляцию — это поможет определить место короткого замыкания. Если у вас нет опыта работы с электрикой, не пытайтесь устранять последствия самостоятельно. Правильное решение — вызвать квалифицированного электрика, который проверит проводку и безопасно устранит неисправность.