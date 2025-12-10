Срок действия изменения перенесён с 10 декабря на 25 декабря 2025 года.

Правительство России внесло изменение в указ президента от 24 октября 2025 года № 778, продлив действие упрощённого порядка ввоза товаров из Казахстана и Кыргызстана до 25 декабря 2025 года включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Послабление действует при соблюдении ряда условий. Перевозчик должен иметь при себе уведомление в таможенный орган РФ об обязательстве получателя задекларировать товары в установленном порядке.

Получатели обеспечивают перевозку товаров до складов временного хранения и размещение на них. Они направляют в Минпромторг письмо с указанием организационно-правовой формы, наименования и ИНН для маркировки ввезённых товаров. Также получатели обязаны обеспечить маркировку товаров и провести таможенное декларирование до 27 декабря 2025 года.

Упрощённый порядок облегчает предпринимателям из Казахстана и Кыргызстана поставку товаров на российский рынок, сокращая бюрократические процедуры и ускоряя таможенное оформление.