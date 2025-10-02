На строительство выделили 2,8 миллиардов тенге из Специального государственного фонда.

На возвращённые в бюджет деньги в Уральске открыли школу для одарённых детей

В Уральске открыли новую школу за счет возвращенных средств. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК.

На месте старого аварийного здания 1952 года построили современную специализированную областную школу-лицей №8 для одарённых детей. На строительство выделили 2,8 миллиардов тенге из Специального государственного фонда. Новое здание рассчитано на 400 учеников и полностью оборудовано для комфортного обучения.

Директор школы Алима Саурова отметила, что это большое событие для учеников, родителей и педагогов:

— Благодаря политике главы государства на пути к качественному образованию в стране введено в действие множество учебных заведений региона. Одно из них – специализированная школа-лицей №8 для одаренных детей, построенная в 2025 году. Школа соответствует современным требованиям, в эксплуатацию сдано многоэтажное здание на 400 мест. Это большая радость для наших учеников, родителей и коллектива, — говорит Алима Саурова.

По словам одной из жительниц Уральска Анар Бурашевой, новая школа соответствует всем современным требованиям.

— Сегодня очень радостный для нас день. Двери нашей школы распахнулась. Учебное заведение соответствует современным требованиям, оснащено всем оборудованием. От имени родителей выражаем благодарность главе государства Касым-Жомарту Токаеву, создавшему такие условия, — сказала жительница города Анар Бурашева .

Напомним, что одна из школ Уральска вошла в топ-100 лучших в стране. В регионах строят 232 школы на 267 тысяч мест. До конца года завершат строительство еще 111 школ на 140 тысяч мест.