До конца года завершат строительство 111 школ на 140 тысяч мест.

Как сообщили в министерстве просвещения РК, в регионах строят 232 школы на 267 тысяч мест. Ожидается, что к началу 2025-2026 учебного года откроются 83 новые школы на 115 тысяч учеников. До конца года завершат строительство еще 111 школ на 140 тысяч мест. Также продолжается большая программа обновления школ, в рамках которой в этом году модернизируют 245 школ на 190 тысяч учащихся, 60% из которых находятся в сельской местности. К началу нового учебного года работы завершатся в 127 школах на 99 тысяч учеников.

— Главный приоритет в развитии образовательной инфраструктуры — создание для детей комфортной и безопасной учебной среды. Своевременное и качественное выполнение этих работ напрямую зависит от работы на местах. Необходимо активизировать деятельность в данном направлении и обеспечить надлежащий контроль, — сказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

В 2025 году также планируется модернизация более 1000 сельских школ для 69 тысяч детей, а для 680 школ закупят около 1100 современных учебных кабинетов.



